Lauper: «Aspetto novità da Friborgo. Rockets? Se in futuro avessero bisogno...»

BIASCA - In forza all’Ambrì per cinque stagioni e oltre 250 partite, Adrien Lauper in Ticino ha lasciato ottimi ricordi e mantenuto molti amici, restando pure nel cuore di tanti appassionati. Tornato ai Dragoni nel 2019 per riabbracciare la squadra in cui era cresciuto e aveva già giocato anche in LNA, a fine aprile l’attaccante è però rimasto senza contratto e sta tuttora cercando la migliore soluzione per il futuro.

Giunto in Ticino pochi giorni or sono per allenarsi con i Rockets, il 33enne ha fatto il punto della situazione con la consueta disponibilità e l’immancabile ottimismo.

«Parlando con il mio agente abbiamo pensato di contattare Seba Reuille, che ha dimostrato subito grande disponibilità - interviene Lauper, legato al nostro Cantone anche per ragioni familiari - Mia moglie Vivian è ticinese e da poco abbiamo avuto una bimba, in questo modo anche i suoi parenti possono vederla e passare del tempo con noi. Con i Rockets mi trovo bene ed è bello lavorare con due ottimi coach come Landry e McNamara. Resterò con i razzi almeno fino a domenica, in questo modo sabato potrò anche giocare l’amichevole contro il Martigny. Finché sono senza squadra, Reuille mi ha detto che posso venire quando voglio».

C’è una possibilità di firmare coi Rockets e rimanere?

«Al momento sono ancora in stretto contatto con Christian Dubé, coach e GM del Friborgo. Dobbiamo aspettare le imminenti novità dal Consiglio federale, in cui si comunicherà la linea da seguire a livello di pubblico (per le piste si vocifera di una capienza massima del 50%, ndr). Questo avrà delle conseguenze dirette sul budget delle squadre e, da lì, potrebbe sbloccarsi anche la mia situazione. La porta a Friborgo non è chiusa: finché resta aperta mi piacerebbe giocare ancora in LNA. I Rockets sono sicuramente un’opzione per il futuro, ma ora bisogna aspettare. Ad ogni modo con Vivian ne ho già parlato: una volta che avrò appeso i pattini al chiodo la nostra vita proseguirà in Ticino. Questo Cantone è il mio Paradiso. L’ho sempre detto».

Nel caso di un eventuale approdo ai rivieraschi, un giocatore esperto come Lauper potrebbe rivelarsi prezioso e fare da chioccia ai più giovani.

«Se in futuro avessero bisogno, sicuramente sarei pronto a venire per aiutare i giovani. Sarebbe bello giocare ancora una volta per una squadra del sopraceneri. Dovrò parlarne ancora con Reuille, ma per adesso non penso che sia il momento. Mi sento di poter giocare ancora 2-3 anni nella massima serie. Fisicamente sto bene e in fondo, a 33 anni, sono ancora giovane (ride, ndr)».

Insomma si aspettano novità da Friborgo e più in generale dalla National League: non c’è fretta. Quel che è certo è che Lauper, anche tra i tifosi, ha ancora molti estimatori.

«In questi giorni, dopo la notizia del mio arrivo ai Rockets per allenarmi, sui social e non solo ho letto tanti commenti positivi e ho quasi pianto… Mi fa un immenso piacere vedere queste reazioni. Quando leggo cose brutte invece mi fa veramente male, ma qui in Ticino so che le persone mi vogliono bene e le ringrazio di cuore».

Keystone/archivio