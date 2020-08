L'Ambrì supera anche il Kloten

SURSEE - Seconda partita in meno di 24 ore, seconda vittoria per l'Ambrì. Dopo aver sconfitto 4-2 lo Zugo venerdì sera, nel pomeriggio di oggi i biancoblù si sono ripetuti battendo il Kloten all'overtime per 4-3 nell'ambito del secondo impegno alla Lehner Cup di Sursee.

Poco prima di metà gara i leventinesi si trovavano su un comodo 3-0 per effetto delle segnature di Hächler in powerplay (15'), dell'esordiente Pastori (21') e di capitan Bianchi al (24'). In seguito i ticinesi hanno tolto il piede dall'acceleratore, concedendo il ritorno degli zurighesi in gol con Obrist (38'), Faille (43') e Spiller (56'). All'overtime è infine giunto il sigillo decisivo di Horansky (62') che, così come Hächler, ha messo a segno il suo secondo gol personale del weekend.

I leventinesi hanno affrontato l'impegno odierno con un solo straniero in pista (Novotny), viste le assenze di Flynn, D'Agostini e Nättinen. In porta è sceso sul ghiaccio Ciaccio.

TiPress