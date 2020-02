Associazione HC Biasca: "così non si può andare avanti"

BIASCA - In seguito al comunicato emesso in mattinata dall'HCL, che ha deciso di fare un passo indietro nel progetto Ticino Rockets, anche l'Associazione HC Biasca ha voluto prendere posizione. "Non vi sono più le condizioni per una gestione serena ed equilibrata", recita uno stralcio del comunicato.

Ecco la presa di posizione da parte dell'Associazione HC Biasca:

"L’Associazione HC Biasca, azionista promotore e realizzatore del progetto Rockets, comunica anch’essa che da tempo ormai non vi sono più le condizioni per una gestione aziendale generale serena ed equilibrata dell’HC Biasca SA, come era stata pensata e accettata da tutti gli azionisti in origine.

Lo scorso 15 febbraio abbiamo comunicato agli azionisti di non essere più disposti a continuare a lavorare in queste condizioni. In cosa si tradurrà tutto questo sarà comunicato alla prossima assemblea degli azionisti.

Al momento riteniamo di non dover rilasciare altre dichiarazioni".