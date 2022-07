«Ho lasciato un gruppo d'oro, ma Thun è un posto speciale. Lavoriamo per ritrovare la filosofia del club»

Attualmente in ritiro nei pressi di Gstaad, i biancorossi si preparano per la stagione alle porte, che - in vista dell’allargamento a 12 della Super - sarà caratterizzata da ben 2 promozioni dirette e uno spareggio. L’occasione è ghiotta.

«Come società ci siamo fissati l’obiettivo di salire in Super in 3 anni e, anche per questo, ho firmato un triennale. Ovviamente se riuscissimo ad anticipare i tempi saremmo molto contenti, ma mi aspetto un campionato molto equilibrato. Proprio come la scorsa stagione».