Lotomba risponde a Rashica: al Letzigrund finisce 1-1

ZURIGO - Tre giorni dopo l’amichevole di prestigio persa di misura a Wembley contro l’Inghilterra, la Svizzera è torna in campo a Zurigo per un altro test contro il Kosovo. L'incontro del Letzigrund, molto sentito e speciale soprattutto per i tre rossocrociati dalle radici kosovare - capitan Xhaka (uscito stizzito al 63’), Shaqiri e Zeqiri - si è chiuso sull’1-1.

Poche le emozioni nel primo tempo, dove il ritmo è stato piuttosto blando, la manovra macchinosa e il gioco infarcito da diversi errori tecnici anche evitabili. Da segnalare due probabili rigori non concessi - uno per parte, con quello per fallo su Zuber decisamente evidente - e alcuni interventi dei due portieri.

Al 34’ bravo Kobel su un’incornata di Berisha, mentre al 38’ è stato Zuber, dopo una bella iniziativa di Comert, ad impegnare Muric.

Il ritmo si è alzato nella ripresa, tanto più dopo il vantaggio degli ospiti firmato al 52’. A segno Rashica, favorito in avvio di azione da un erroraccio in impostazione di Zuber, con gli elvetici di conseguenza sbilanciati. Incassato il colpo la Svizzera ha però avuto il merito di reagire, trovando il pari al 61’ grazie a Lotomba. Il 23enne, al primo sigillo in Nazionale, ha trafitto Muric di testa su assist di Mbabu (innescato a sua volta da un filtrante di Shaqiri).

Trovato il pari la Nati ha cercato l’affondo vincente, con l’aiuto dei neo-entrati Frei, Embolo, Freuler e Rodriguez. Gettati poi nella mischia anche Steffen e Zeqiri. Una buona occasione l’ha però creata ancora il Kosovo, che ha impegnato seriamente Kobel con un tiro da fuori a 15’ dal termine. Né vincitori né vinti: la sfida è poi scivolata via in equilibrio fino al triplice fischio (1-1).

SVIZZERA - KOSOVO 1-1 (0-0)

Reti: 52’ Rashica 0-1, 61’ Lotomba 1-1.

SVIZZERA. Kobel, Mbabu (63’ Rodriguez), Elvedi (63’ Frei), Comert, Lotomba, Sow, Xhaka (63’ Freuler), Okafor (81’ Zeqiri), Shaqiri (75’ STeffen), Zuber, Gavranovic (63’ Embolo).

