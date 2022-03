A Wembley la Nazionale elvetica cade di misura

WEMBLEY - La Svizzera è caduta 2-1 a Wembley contro l'Inghilterra, in occasione della prima delle due amichevoli in programma in questa settimana dedicata agli spareggi Mondiali.

Per la cronaca la Nazionale elvetica - scesa in campo con Omlin fra i pali ed Embolo in qualità di unico terminale offensivo, supportato da Vargas, Shaqiri e Steffen - era passata in vantaggio proprio con l'attaccante del Borussia Moenchengladbach (22'), dopodiché i padroni di casa hanno ribaltato le sorti dell'incontro con Shaw (46') e Kane su calcio di rigore (78'). Da segnalare anche una traversa di Frei e un palo colpito da Shaqiri nel corso della prima frazione di gioco.

In virtù di questa prestazione Harry Kane ha raggiunto Bobby Charlton al secondo posto dei migliori marcatori inglesi di tutti i tempi con 49 sigilli, dietro al leader Wayne Rooney (53).

I rossocrociati - che hanno rimandato ancora una volta il primo successo storico contro l'Inghilterra in trasferta - torneranno in campo martedì sera a Zurigo, dove ospiteranno il Kosovo (ore 18).

INGHILTERRA - SVIZZERA 2-1 (1-1)

Reti: 22' Embolo 0-1; 46' Shaw 1-1; 78' Kane (R) 1-2.

SVIZZERA: Omlin; Widmer (36' Mbabu), Frei, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler (62' Zuber); Vargas (62' Sow), Shaqiri (80' Aebischer), Steffen (62' Zeqiri); Embolo (79' Gavranovic).

