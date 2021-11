Pareggia il Napoli, vince la Lazio

NAPOLI - In attesa del derby di Milano, il Napoli non è andato oltre l'1-1 nel match casalingo con il Verona. Erano stati gli ospiti a portarsi per primi in vantaggio al 13' con Giovanni Simeone, rete alla quale ha risposto Di Lorenzo cinque minuti più tardi.

In classifica i partenopei si trovano provvisoriamente in testa con un punto di margine sui rossoneri, in campo fra poco contro l'Inter.

Dal canto suo la Lazio - nell'altro incontro delle 18 - non ha lasciato scampo alla Salernitana, vincendo 3-0. Reti di Immobile, Pedro e Luis Alberto.

Nei match delle 15 Sampdoria-Bologna 1-2 e Udinese-Sassuolo 3-2.

