Nessuna sorpresa nelle gare serali

EMPOLI - Era chiamata a una reazione l'Inter dopo due partite senza vittorie. Questa è arrivata sul campo dell'Empoli, dove i nerazzurri si sono imposti 2-0 in virtù delle segnature di D'Ambrosio e Dimarco.

Con i tre punti conquistati questa sera in Toscana i ragazzi di Simone Inzaghi sono saliti a quota 21, quattro in meno del Napoli (impegnato domani in casa contro il Bologna) e sette in meno della capolista Milan.

Come l'Inter, anche la Roma è tornata a vincere dopo due partite senza successi. Lo ha fatto sul campo del Cagliari, imponendosi in rimonta 2-1 grazie ai sigilli di Ibanez e Pellegrini (per i sardi era andato a segno Pavoletti). Nell'altra gara di serata la Lazio ha battuto 1-0 la Fiorentina (decisivo Pedro).

keystone-sda.ch (Claudio Giovannini)