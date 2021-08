Le ultime due della classe pareggiano

LUCERNA - Le uniche due squadre senza neppure una vittoria in Super League, Lucerna e Losanna, si sono affrontate oggi alla swissporarena.

Tuttavia l'appuntamento con la posta piena è ulteriormente rinviato: la sfida odierna si è infatti chiusa sull'1-1. Al vantaggio vodese firmato al 28' da Monteiro, la compagine di Fabio Celestini ha risposto poco dopo l'ora di gioco con Sidler.

In virtù del risultato scaturito nella Svizzera centrale, sicuramente non soddisfacente per entrambe, le due squadre restano a braccetto in fondo alla classifica, con due punti.

