Ibrahimovic si incorona prossimo Re di Svezia

STOCCOLMA - Né in campo né fuori, Zlatan Ibrahimovic non cambia e non cambierà mai (e ci verrebbe da dire per fortuna). Ad anni di distanza dall'ultima presenza in Nazionale il re è tornato per davvero, aiutando subito la sua Svezia a superare l'ostacolo rappresentato dalla Georgia, sconfitta 1-0 con gol di Claesson su assist decisivo del milanista.

E così, per festeggiare e celebrare il suo ritorno, Ibra si è fatto sentire sui social con la solita e immancabile modestia (per modo di dire....), autoincoronandosi come prossimo re di Svezia.

«Carl XVII Guztaf», ha scritto il 39enne con un simpatico gioco di parole, considerando che l'attuale sovrano è il 74enne Carl XVI Gustaf.

Carl XVII Guztaf pic.twitter.com/NlHz5fM1Qe — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 25, 2021

keystone-sda.ch (Pontus Lundahl)