Il Bayern Monaco banchetta all'Olimpico

ROMA - Dinamico, pungente e a tratti incontenibile, il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick ha messo una serissima ipoteca sul pass per i quarti di finale di Champions League.

Ospite all’Olimpico per una grande notte di calcio europeo, la corazzata bavarese - fresca vincitrice del Mondiale per club - ha messo sotto i biancocelesti di Simone Inzaghi, in affanno fin dall’inizio e sconfitti con secco ed eloquente 4-1.

In vantaggio già al 9’ con il solito Lewandowski - favorito da un regalo di Musacchio -, i tedeschi sono poi volati fin sul 3-0 già prima dell'intervallo, con le segnature del 17enne Musiala (24’) e di Sané (42’). A inizio ripresa un altro schiaffo per i biancocelesti, con l’autogol di Acerbi "generato" dall'ennesima incursione di Sané (47'). Al 49’ Correa ha siglato il gol della bandiera, ma per la Lazio un risultato comunque amarissimo e sostanzialmente proibitivo in vista del ritorno (17 marzo).

Nell'altro match di serata, giocato a Bucarest, il Chelsea di Tuchel ha piegato 1-0 l'Atletico Madrid. Decisivo il gol firmato al 71' da Giroud.

keystone-sda.ch (Alfredo Falcone)