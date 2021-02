Sfida delicata, sfida importante

LUGANO - Il Servette non sta benissimo. Il Lugano, almeno a morale, sta però anche peggio. Sempre quarti della classifica - ma più per gli inciampi altrui che per meriti propri - i bianconeri hanno infatti raccolto appena tre punti nelle ultime quattro uscite, alternando prestazioni buone ad altre insufficienti, sprazzi di bel calcio a errori evitabili. Sono evidentemente stanchi a causa del tour de force e neppure al completo, tenendo conto delle assenze di Maric e Oss.

Per questo motivo la sfida ai granata, in programma questa sera (ore 18.15) in casa, è molto importante. Probabilmente più dei tre punti che mette in palio. Ci sono certezze da inseguire, serenità da ritrovare e poi, ovviamente…c’è la graduatoria, che continuando a perdere occasioni potrebbe peggiorare velocemente. Contro un avversario equilibrato e ultimamente capace di “offendere” con una certa facilità (7 delle 21 reti realizzate i granata le hanno piazzate negli ultimi 270’) Jacobacci e i suoi rischiano insomma grosso. Cornaredo una volta era un fortino, da qualche tempo non lo è più; è bene - per loro - che i bianconeri tornino a rendere indigesto il Ticino a ogni avversario.

Ti-press (Elia Bianchi)