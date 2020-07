A Lugano arriva uno Zurigo reduce da due scoppole

LUGANO - Con il Sion a -8 e lo Xamax a -10 il traguardo della salvezza è ormai vicinissimo per il Lugano.

Questa sera in Ticino giungerà uno Zurigo reduce da due disfatte: la prima 4-0 con il Basilea (nella famosa partita in cui ha dovuto schierare i suoi U21) e l'altra contro la capolista Young Boys per 5-0. Con la salvezza ormai già in tasca, e con una situazione interna confusa dopo i casi di coronavirus, i tigurini sembrano dunque aver mollato completamente la presa. Questo malgrado i soli quattro punti di distacco (e una gara in meno) dall'Europa.

Dal canto suo il Lugano, reduce da quattro pareggi consecutivi, dovrà concentrarsi sulla sua partita. Senza pensare alle “magagne” del proprio avversario. Dalla ripresa del campionato post pandemia la formazione bianconera si è comportata tutto sommato bene, ottenendo punti in sette gare su nove (due vittorie, cinque pareggi e due battute d'arresto).

Il team ticinese si presenterà in campo con un attacco a dir poco rabberciato... «Gerndt difficilmente sarà della partita, non ha ancora recuperato. Anche Janga, che si è procurato un infortunio alla caviglia al termine della gara di Sion, è in forte dubbio. Mancherà pure Holender, che si è visto affibbiare una squalifica in maniera stupida. Il suo gesto ci impedisce di avere una pedina importante in un reparto già martoriato. In attacco, dunque, saremo un po' in emergenza. Non so ancora se scenderemo in campo con due punte».

In testa alla classifica continuano le “sportellate” tra Young Boys e San Gallo per la conquista del titolo: i bernesi – attualmente a +2 – scenderanno in campo domani a Neuchâtel mentre i biancoverdi ospitano questa sera il Basilea.