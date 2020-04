«Niente donazioni, con i miei soldi faccio quello che voglio»

LOME - In questo periodo stiamo assistendo a numerose azioni di solidarietà, provenienti anche dal mondo dello sport. Tutti (o quasi) a modo loro stanno facendo la loro parte. Ma c'è anche chi va controcorrente e che non vuol sentire parlare di aiutare le persone in difficoltà. Un esempio? Emmanuel Adebayor, ex attaccante - tra le altre - di Arsenal e Tottenham e ora giocatore dell'Olimpia (in Paraguay).

«Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero non ne faccio. Molto semplice. Faccio quello che voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé (capitale del Togo, città in cui è nato, ndr). Ma sembra che sia stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così. Farò sempre quello che voglio».