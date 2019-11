Vincono Francia e Inghilterra

CALCIO - Il successo colto in Andorra (2-0) ha permesso alla Turchia di staccare il pass per l'Europeo. La truppa di Senol Günes si è aggrappata a Enes Unal, autore di una doppietta nei primi 20'.

Vittorie in trasferta, nella domenica di qualificazioni, le hanno centrate pure il Portogallo, andato a imporsi 2-0 in Lussemburgo, l'Inghilterra (4-0 in Kosovo), la Francia (2-0 in Albania) e l'Islanda (2-1 in Moldavia). Pari (2-2) tra Serbia e Ucraina. Ha invece sorriso in casa la Bulgaria, che ha piegato 1-0 la Repubblica Ceca.

