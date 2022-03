Miami, Belinda Bencic eliminata in semifinale

MIAMI - Fine della corsa. Avanti di un set dopo un'ottima entrata in materia, Belinda Bencic, in campo contro Naomi Osaka nella semifinale del torneo di Miami, è stata rimonta ed battuta in 2h07'.

Un vero peccato per la sangallese, che ha via via subito il ritorno della rivale, finendo infine al tappeto col punteggio di 6-4, 3-6, 4-6.

Nella terza frazione, quella decisiva, la campionessa olimpica ha concesso troppo alla nipponica, che con due break è volata agevolmente sul 5-2. Spalle al muro l'elvetica ha reagito riducendo il gap fin sul 5-4, ma ha dovuto alzare bandiera bianca nel decimo game.

Nell’atto conclusivo la Osaka, ex numero 1 al mondo, se la vedrà con la vincente del duello tra la statunitense Jessica Pegula e la polacca Iga Swiatek.

keystone-sda.ch / STF (ERIK S. LESSER)