Pechino 2022: pubblicato il manuale con le misure anti covid-19

PECHINO - Il primo manuale che delinea le misure anti Covid-19 per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stato pubblicato nella giornata odierna (25 ottobre).

La guida, realizzata dagli organizzatori delle Olimpiadi cinesi, dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Paralimpico Internazionale, offre versioni separate per gli atleti e per i dirigenti delle squadre, oltre che per le altre parti interessate tra cui i membri della famiglia olimpica e paralimpica, i media e le emittenti, le federazioni internazionali e i funzionari tecnici.

Come specifica il testo, durante l'intero soggiorno dei partecipanti ai Giochi in Cina sarà applicato un sistema di gestione a circuito chiuso. Gli atleti potranno muoversi liberamente all'interno dell'area in questione, viaggiando in veicoli dedicati tra le sedi dei giochi e le strutture ricettive, così come tra le tre zone di gara di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. «Il sistema farà in modo che tutti, compresi gli atleti, la stampa e le altre parti interessate nel circuito chiuso, possano svolgere le attività quotidiane essenziali relative al proprio ruolo durante i Giochi. Nello stesso tempo li separerà dal grande pubblico o da chiunque si trovi al di fuori del circuito chiuso», ha commentato Wang Quanyi, vice direttore dell'Ufficio di salute pubblica del Dipartimento di servizio dei Giochi del Bocog.

Quest'ultimo ha poi aggiunto: «Saranno offerti cibi e bevande appropriati ai diversi background culturali, saranno allestiti negozi di prodotti autorizzati, centri fitness e di intrattenimento, in modo da garantire ai partecipanti un soggiorno confortevole all'interno del circuito chiuso».