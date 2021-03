Socialisti e Verdi: ecco la lista per Vacallo

VACALLO - I candidati alle elezioni comunali dell’Unione Socialista (comprendente anche GISO, FA, PC), i Verdi e Indipendenti sono:

Per il Municipio Lista 3:

1. Jaccard Carine, 2. Lanini Noseda Giovanna, 3. Lurati Sabrina, 4. Micheli Giulio, 5. Reclari Massimiliano, 6. Rossi Federica, 7. Gander Tommaso.

Per il Consiglio Comunale Lista 3: 1. Frigerio Marco (uscente), 2. Gander Tommaso, 3. Jaccard Carine, 4. Lanini Noseda Giovanna (uscente e prima cittadina nel 2018-2019), 5. Lurati Sabrina, 6. Micheli Giulio, 7. Raveglia Roberto, 8. Reclari Massimiliano, 9. Testa Samuele, 10. Rossi Federica.

Scorrendo la lista dei nomi si nota subito la numerosa presenza di candidate donne: al Municipio sono ben 4 su 7; le stesse si presentano anche per il consiglio comunale. La metà dei candidati ha meno di 35 anni.

Il programma in sintesi:

«Ai candidati che saranno eletti non mancherà di certo il lavoro» sottolinea l'Unione Socialista in una nota. «Già in questa legislatura i 4 consiglieri comunali hanno presentato numerose interpellanze e mozioni riguardanti l’ambiente: la salvaguardia del verde esistente e delle ville storiche presenti sul territorio, possibile solo con la revisione del piano regolatore (richiesta fatta già nel 2016 ma tuttora non abbordata), raccolta dell’umido, divieto dell’utilizzo della plastica nelle manifestazioni comunali. Sempre attenti alle politiche famigliari (congedo paternità, apertura di un asilo nido, mozione Lift aiutiamo i nostri giovani), alla mobilità (contributo comunale all’acquisto di abbonamenti per gli studenti) ; le due donne nel gruppo US e I Verdi hanno difeso gli interessi femminili chiedendo che anche a Vacallo venga introdotto il Bilancio di genere, sono anche state promotrici dell’interpellanza Un tulipano per la vita; recentemente hanno chiesto che una via del comune sia intestata a Luisa Rovelli, nata a Vacallo e attivista per i diritti delle donne. (Attualmente non c’è nessuna via dedicata a una donna)».