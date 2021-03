La tutela del nostro ambiente è oggi più che mai un argomento molto importante, un argomento che a volte solleva dei dibattiti anche accessi, ma proprio per questo la classe politica è chiamata a lavorarci in tutte le istanze politiche. Investire nell’ambiente significa mettere a disposizione risorse finanziarie, in quanto ogni azione comporta una ripercussione, ogni nostra decisione avrà un impatto economico quasi immediato ma anche un impatto, si spera, di miglior qualità di vita.

Investire nell’ambiente non è facile, in particolare per i singoli Comuni, poiché tante decisioni vengono prese a livello cantonale e federale. Un Comune può comunque fare la sua parte, per esempio nell’investire tramite le locali aziende elettriche in energie rinnovabili ed ecosostenibili. In questo contesto bisogna rafforzare la collaborazione tre le aziende elettriche del Mendrisiotto, ma anche con le AIL. Collaborare significa portare a termine dei progetti che presi singolarmente per un Comune non sono finanziariamente sostenibili, ma se discussi con altri Enti potrebbero essere attuati a favore di tutti i cittadini.

Investire oggi nell’ambiente, diventa molto importante per il futuro: perdere il treno con determinati investimenti significa non poterli più realizzare o dipendere da altri Enti. Investire nell’ambiente significa anche attuare tutta una serie di progetti che potranno portare beneficio a tutti, per esempio incrementare la politica del riciclaggio. Investire oggi significa portare dei possibili risparmi domani, ma soprattutto portiamo beneficio a tutta la popolazione, adesso bisogna fare le giuste scelte, domani potrebbe essere già tardi, sarà determinante attuare le collaborazioni giuste e uscire dal fai da te che poteva essere un sistema vincente, ma oggi rischia di non esserlo più.