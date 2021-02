PPD + Generazione Giovani per Losone

LOSONE - Per il PPD + Generazione Giovani di Losone è entrata nel vivo la campagna in vista delle elezioni comunali del prossimo 18 aprile. Una campagna di avvicinamento diversa nelle modalità, ma non nei contenuti.

«La squadra popolare democratica si presenta motivata, con l'obiettivo di riconfermare il suo ruolo di partito attento alle esigenze della comunità e in prima linea per affrontare le sfide del presente e del futuro di Losone», si legge nel comunicato stampa della sezione. Nella legislatura che si sta per concludere il PPD + Generazione Giovani ha sostenuto e contribuito all'avanzamento dei progetti strategici per il Comune (comparto ex-caserma, nuovo centro civico, casa per anziani, solo per citarne alcuni) e rivestito un ruolo chiave per l'approvazione di alcuni dossier, come nel caso dell'introduzione della zona 30 nel comparto scuole-Saleggi o degli incentivi comunali per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Il sorteggio di lunedì 21 febbraio ha assegnato al PPD + Generazione Giovani la lista no. 1.

Municipio - Per il Municipio il PPD+GG propone una rosa di candidati che guarda alla continuità, puntando alla riconferma del sindacato con Corrado Bianda e del secondo seggio in Municipio con il municipale in carica Fausto Fornera. Gli uscenti saranno affiancati dall'attuale capogruppo nel Legislativo Nathalie Ghiggi Imperatori, dai consiglieri comunali Maurizio Ambrosini e Romolo Pawlowski, e da Ilaria Cellina e Jonathan Raffa.

Consiglio comunale - Sono invece 35 i candidati sulla lista del Consiglio comunale del PPD + Generazione Giovani (unica forza politica losonese a presentare una lista “completa”). Persone conosciute per il loro impegno professionale, associativo e per la loro partecipazione alla vita della comunità e motivate a impegnarsi per contribuire allo sviluppo del Comune. Un vero e proprio mix di esperienze consolidate e idee giovani: un terzo dei candidati sono infatti “under 35”, fra di essi il più giovane compirà 18 anni nel mese di marzo.

I candidati del PPD+GG Losone per il Consiglio Comunale sono:

Bianda Corrado - Fornera Fausto - Ambrosini Alan - Ambrosini Maurizio - Ambrosini Mirella - Ambrosini Simone - Bianda Fabrizio - Biddau Egon - Brnic Franc - Bronz Nermin - Bruno Andrea -

Cellina Ilaria - Fernandes Araujo Porcaro Idalina - Fornera Lara - Fornera Laura - Fornera Wilmos - Ghiggi Imperatori Nathalie - Giavi Nicola - Lorenzetti Fabio - Michel Marco - Montandon Chantal - Nazzaruolo Enrico - Nicora Laura - Nicora Marcus - Nicora Sara - Pawlowski Romolo - Pedrazzini Benedetto - Porcaro Emiliano - Poroli Chidini Alessia - Porrini Andrea - Puseljic Matije - Raffa Jonathan - Roncoroni Ivano “Ciccio”- Tomamichel Peter -Tramèr Mario.