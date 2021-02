Riviera, ecco la squadra PPD

RIVIERA - Si è svolta per via telematica l'’Assemblea della sezione di Riviera del Partito Popolare Democratico, domenica 31 gennaio 2021, in cui sono stati designati i candidati che correranno per i seggi comunali il 18 aprile prossimo.

La squadra PPD si ripresenta con liste complete e quasi invariate rispetto al 2020. Il partito mira a confermare il risultato di 4 anni fa. Gli obiettivi dichiarati sono la riconquista dei 3 seggi in Municipio, per il quale si ripresentano 2 uscenti, e degli 11 seggi in Consiglio Comunale, per il quale 8 uscenti si ricandidano, nonché confermarsi la forza politica trainante del Comune di Riviera.

I 7 candidati al Municipio

Biasca Bixio, Chinotti Fulvio, Cocchi Gerolamo, Decristophoris Ulda, Djokic Milomir “Milo”, Genini Gregorio, Triulzi Cristiano

I 31 candidati al Consiglio comunale

Ambrosini Lorenzo, Aurecchia Letizia, Balinzo-Ambrosini Natalie, Barudoni Antonella, Beffa Lauro, Biasca Bixio, Bognuda Tiziano, Borella Gabriella, Caretti Medardo, Cattaneo Nicolas, Chinotti Fulvio, Decristophoris Ulda, Djokic Milomir “Milo”, Durmishi Remzi, Filippone Roberto, Genini Gregorio, Ghielmetti Arno, Hoti Alessia, Kamberaj Ferdinand, Malaguerra Andrea, Malaguerra Franca, Martignoli Marlis, Martini Diego, Oliva Patrick, Oliverio Alessandro, Pettinaroli Mauro, Prest Manuela, Rodrigues Soares Diana, Scalco Mario, Stornetta Omar, Vanoni Maria Gloria.