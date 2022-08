Più di 1000 firme contro il precariato giovanile: la lotta della Gioventù Comunista non si ferma!

L’istanza si pone come scopo la protezione dei giovani lavoratori, braccati in modo crescente, e sempre più preoccupante, dalla piaga sociale che è il precariato. Diritti e conquiste ottenuti con fatica dopo anni di lotte sindacali che spariscono sotto i piedi come tappeti volanti, quando invece dovrebbero costituire un solido terreno su cui camminare, su cui lavorare. Per la fascia giovanile ciò si traduce concretamente in sfruttamento e trascuratezza di apprendisti, spesso lasciati a loro stessi e costretti a riporre nel cassetto le nozioni imparate nelle scuole professionali, relegati alla famosa “gavetta” che di formativo ha ben poco. Ma significa anche stagisti e studenti con lavori extra scolastici spesso non pagati, se non con qualche riga d’inchiostro scritta sul curriculum. Un fenomeno insomma fin troppo presente sul territorio ticinese, che causa ansia, frustrazione, stress e situazioni di disagio, e si trova tra le principali cause della tanto temuta “fuga di cervelli”.