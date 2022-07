Il summit sull'Ucraina, un fallimento pagato dai cittadini!

Come se non bastasse l’esistenza del WEF di Davos, ora ci siamo dovuti accollare le spese di un altro inutile summit a Lugano, che non contribuisce però minimamente alla de-escalation del conflitto, visto che la pace la sia fa in due e a Lugano era invitata solo una parte. Un evento, questo, che ha pure visto la mobilitazione di 1’600 soldati di leva svizzeri (cioè inadeguati a questo genere di compiti di sicurezza!) a cui aggiungere un numero elevato anche di militi della Protezione civile e funzionari di polizia con costi esorbitanti per la collettività.