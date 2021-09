Sì al consuntivo 2020, ma no ad aumenti di imposte e tasse!

Nel contesto dell'approvazione del consuntivo cantonale 2020, il gruppo LEGA auspica che il governo, l'apparato burocratico e il parlamento possano lavorare per raggiungere almeno tre obiettivi:

1. Modificare la perequazione intercantonale che vede il Ticino subire ogni anno una palese ingiustizia. Altri cantoni alpini ricevono centinaia di milioni di franchi, mentre il Ticino con una situazione economica molto più difficile, ne riceve solo poche decine.

2. Eliminare le sacche di inefficienza nella macchina burocratica nello Stato e fare in modo che gli uffici pubblici siano di aiuto alle imprese e ai cittadini e non siano invece un ostacolo immotivato per ogni tipo di attività.

3. Il Cantone abbia una fiscalità attrattiva a favore di cittadini, famiglie ed imprese. Ci opporremo inoltre a qualsiasi politica di risanamento che chiami alla cassa le persone fisiche (per esempio tramite le stime immobiliari) o i comuni (tramite il riversamento di ulteriori oneri). Comuni e cittadini non devono pagare gli errori del Cantone.

In conclusione il risanamento e il rilancio del paese non passano da nuove regole e nuove tasse, ma da maggiore libertà per i cittadini e le imprese.