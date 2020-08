Mendrisiotto ancora dimenticato dalle FFS!

MENDRISIO - Le FFS sembrano dimenticarsi che il Ticino comprenda anche il Mendrisiotto. Il trasporto su rotaia, essenziale per la mobilità di una regione, è oggi più che mai motivo di grande preoccupazione.

Il Ticino nei prossimi anni, grazie all’apertura di AlpTransit, sarà interconnesso con il mondo economico, imprenditoriale e accademico di oltre Gottardo in modo più rapido ed efficace. Anche Mendrisio vuole sfruttare quest’opportunità di connessione su rotaia rapida e ottimale sia per la sua crescita sia nel rispetto di una mobilità sostenibile. Ricordiamo infatti che, come descritto anche nelle strategie “Mendrisio 2030”, Mendrisio si trova al centro del triangolo Lugano-Varese-Como e si inserisce nel nodo nevralgico di scambi tra Nord e Sud. La Città, ricordiamo, è il secondo polo economico del Cantone, che ha saputo consolidarsi negli anni grazie alla sua posizione e alla sua politica di sviluppo.

Tutti questi fatti consolidati sembrano però collidere e non venire considerati dall’Ufficio Federale dei Trasporti. Quest’ultimo definisce quali agglomerati possono beneficiare delle fermate dei treni a lunga percorrenza, per intenderci gli InterCity, e tra questi agglomerati quello del Mendrisiotto non figura. Controsenso è che invece il nostro agglomerato viene considerato come tale dall’Ufficio Federale dello sviluppo territoriale. Confusione in seno all’Amministrazione federale?

Se Mendrisio, e il Mendrisiotto, non potranno contare su una fermata dei treni a lunga percorrenza, tutti i lavori svolti in questi decenni per migliorare l’efficacia/efficienza del traffico su rotaia non porteranno alcun beneficio alla nostra regione. I tempi di percorrenza rimarranno infatti inalterati anche dopo l’inaugurazione nel 2021 della galleria di base del Ceneri.

Con questa presa di posizione, che si aggiunge a molte altre, si chiede a tutti i livelli delle istituzioni d'intervenire affinché il nostro agglomerato possa rientrare nella lista e ottenere la fermata InterCity. Solo così potremo garantire al Mendrisiotto una rete di connessione efficace con il resto della Confederazione.