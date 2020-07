Lugano, mascherine gratis per la popolazione

LUGANO - Stavo riflettendo sul fatto che in diversi comuni e Cantoni svizzeri vengano distribuite a tutte le economie domestiche delle mascherine protettive anti Covid-19.

A Lugano, città fiore all’occhiello del Canton Ticino, nonché città importante a livello svizzero, perché non poter pensare in tal senso? Potrebbe essere un bel segnale come incentivo e come sensibilizzazione. La pandemia è un “evento naturale”, non voluto, non è giusto che a pagarne le conseguenze siano sempre i più deboli e i più fragili. Un piccolo incentivo sull’esempio di diversi altri comuni svizzeri Lugano potrebbe farlo, ci vuole poco, pensare al proprio popolo è un atto dovuto.

Magari domani (giovedì), nella seduta di Municipio se ne potrebbe discutere. Come già scritto in passato, bisogna aiutare il popolo soprattutto nei momenti difficili e una città come Lugano, che si “autodefinisce” Grande Lugano, deve sempre stare al passo coi tempi, nonché esser vicina anche alle semplici esigenze del suo popolo.