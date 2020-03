Tra sicurezza e incertezza delle imprese e non solo

Il Consiglio di Stato ed il Medico cantonale in queste settimane sono stati molto sollecitati sul fronte Covid19 in varie forme e modi. Hanno sempre fornito informazioni puntuali e giornaliere per informare al meglio la popolazione sul tema. A mio giudizio non è il momento di fare polemica e trovare le persone da additare, quindi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni condivise e uscire il prima possibile da questa grave malattia per il bene di tutti. Gli uffici del Cantone, le forze dell’ordine, gli operatori medici e infermieri, i Comuni, tutti i farmacisti, Protezione civile e militare stanno dando il massimo per uscirne da questa Pandemia a livello mondiale il prima possibile. Naturalmente questo possiamo farlo con i mezzi a nostra disposizione cercando di trovare delle alternative e modifiche, ma le persone al fronte non sono macchine quindi dobbiamo cercare di non mandarle fuori giri.

Ora per il bene di tutti il Consiglio di Stato e Consiglio federale indichino esattamente chi possa lavorare, poiché per le imprese e Comuni giunge difficoltoso capire chi possa farlo. Anche perché dalle direttive emanate dal Consiglio di Stato la forchetta è troppo larga. Questo per fare più chiarezza e risolvere il prima possibile questa situazione surreale.

Altrimenti su portali On-line o altro i cittadini i quali rimangono in casa, continueranno a “denunciare” imprese e altro, questo perché ad oggi vige lo status-quo.

Date maggior chiarezza cosi che poi tutte le imprese possono adeguarsi e se del caso i Comuni e la polizia possono eseguire dei controlli mirati per la salute di tutti.