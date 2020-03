Ticino: situazione di pandemia e autonomia comunale

In questi giorni sono avvicinato da molte persone che chiedono lumi sul diffondersi della pandemia. Mi chiedono cosa fate voi Autorità comunali per contenere il contagio. Da parte mia rispondo che se ne discute nelle riunioni di Municipio e si prende atto delle prese di posizione da parte dell’Autorità superiore il Cantone e la Confederazione.

Il Comune secondo il mio parere deve ascoltare quello che la popolazione esterna in questa precisa situazione, registrarlo e se la situazione si aggrava può dire la sua e proporre all’Autorità superiore prese di posizione per il non diffondersi del virus. Ci sono prese di posizione varate dall’Autorità Federale e Cantonale che tengono conto della reale situazione di pandemia, ma tengono pure conto di far funzionare tutta l’economia ticinese.

Davanti a delle scelte che prima o poi dovremo affrontare la priorità è quella di salvaguardare la salute di tutti i concittadini e proteggerli. Soprattutto qui nel Mendrisiotto che è l’ultimo lembo di terra elvetica inserito nella Lombardia, dobbiamo renderci conto che prestissimo dobbiamo prendere decisioni anche drastiche quali la chiusura dei confini con la vicina Italia, per permettere in caso di forte pandemia di dilazionare il contagio per avere posti letto nei nostri ospedali.

Quanto sta succedendo deve essere di sprono per indirizzare i nostri giovani nella scelta di professioni sanitarie per parare il deficit attuale che ci rende dipendenti dai lavoratori frontalieri. Quindi bisogna negoziare subito con lo stato Italiano una soluzione atta a contenere il diffondersi della pandemia.

I Comuni saranno chiamati a dire la propria opinione e la stessa dovrà essere tenuta in considerazione, altrimenti se si andrà a votare il 3 aprile 2020 (forse sarebbe meglio spostare la data del rinnovo dei poteri comunali in un momento più appropriato) il ruolo del Comune verrà sempre meno alle sue competenze. Più autonomia ai Comuni!