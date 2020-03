Riflessione elettorale (politic e giuvin l‘è grama e va disi ul parchè!)

“Da anni mi occupo di elezioni comunali a livello di informazioni fornendo con piacere “ai novelli” candidati delle nozioni di base, ma anche dei brevi corsi di Legge Organica Comunale, essendone stato anche il relatore di numerose modifiche legislative.

Purtroppo questo virus in corso sta sminuendo l’interesse della nostra popolazione in un esercizio che è sempre stato, in Ticino, molto sentito, ne parla anche la storia (I fatti di Stabio, ma non solo…)!

In Ticino il candidato ideale oggi potrebbe essere il dr. Merlani, mi spiace citarlo in questo mio pensiero, perché quotidianamente ci sta aiutando nelle informazioni e nei comportamenti e noi cittadini attenti lo ascoltiamo con interesse e provvediamo alle misure indicate, ci mancherebbe oggi è prioritario!

Nel frattempo, tra pochi giorni riceveremo la scheda elettorale e casa e con un certo rammarico, mancano gli incontri, i dibattiti (a parte quelli a televisione che riguardano soltanto i 4 poli – quest’anno Chiasso è stato escluso, dopo tanti anni, chissà perché, ma intanto nessuno avrà reclamato!) e serate tematiche (ambiente, socialità, territorio, fiscalità, ecc….)

Fin qui tutto bene diremmo …. ci mancherebbe!!!

È sicuramente prioritaria la salute di ogni singolo cittadino e della nostra popolazione, in modo particolare di quella più debole, di quella più sensibile!

Quindi nessun panico, ma osserviamo quotidianamente le nuove disposizioni e le indicazioni fornite dalle autorità e dal dr. Merlani!

Anche se, personalmente, le scuole andrebbero chiuse e due settimane con l’entrata dei soli dipendenti sanitari dall’Italia, potrebbero essere misure incisive!!!

La nota negativa di tutto ciò ed il rammarico:

è che i volti nuovi, le persone che si sono avvicinate, magari anche timidamente alla vita pubblica, per amore del proprio Paese ed in modo particolare I NOSTRI GIOVANI avranno pochissime possibilità di farsi conoscere e soprattutto di far sapere le proprie idee.

I social saranno importanti ma il colloquio tra persone, lo scambio di idee, talvolta l’espressione e lo sguardo, sono importantissimi ed hanno un valore : per sempre!

Pertanto verosimilmente i volti nuovi si troveranno dopo il 5 aprile 2020 tra i subentranti - (questo aspetto, naturalmente dovrà essere ancora verificato) - e mi spiace veramente per loro, diversi nuovi volti e competenti candidati potrebbero essere delusi e sfiduciati ma noi (la popolazione) ha bisogno di loro, come faremo a consolarli e a far sì che il loro impegno verso il Paese possa venire meno?

Ci sto pensando…..ma mi viene da dire: DICIAMOLO LORO PRIMA E’ UNA PROVA DI ONESTA’ VERSO LA LORO DISPONIBILITA’!”