Mendrisio tra cultura, territorio e imprese locali

Promuovere lo sviluppo economico della città di Mendrisio passa tramite la valorizzazione delle risorse che il suo territorio ha da offrire. Mendrisio e i suoi quartieri sono ricchi di eccellenze culturali e storiche (musei, siti archeologici, luoghi di interesse storico). Con l’assegnazione del riconoscimento da parte dell’UNESCO, Mendrisio ha guadagnato ancora più visibilità a livello internazionale. Da un lato questo rappresenta un’accresciuta responsabilità per la città, dall’altro un’importantissima opportunità per farsi conoscere ancora di più a livello internazionale. Il completamento del centro culturale “la Filanda” ha ulteriormente incrementato l’offerta di contenuti a favore dei cittadini, rendendo migliore la città nella quale viviamo.

All’interno delle ricchezze culturali del nostro territorio rientrano a pieno titolo anche quelle eno-gastronomiche. Mendrisio possiede un’incredibile varietà di prodotti tipici legati alle nostre tradizioni e alla nostra cultura. Non dobbiamo quindi dimenticare lo sforzo di imprenditori, produttori, artigiani ed esercenti che quotidianamente si impegnano nel mantenere viva questa ricchezza. Essi devono essere sostenuti in quanto sono un elemento vitale per far conoscere e promuovere il nostro territorio, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, valorizzando un turismo di qualità orientato non solo all'offerta culturale ma anche a quella eno-gastronomica, diamo un contributo concreto nel mantenere vive le nostre tradizioni e, nel contempo, favoriamo la crescita delle piccole imprese locali.

Per queste ragioni trovo che sia fondamentale instaurare un circolo virtuoso attraverso il quale si sostengono le ricchezze eno-gastronomiche del territorio ma nel contempo si sviluppa una promozione turistica di qualità al fine di avere imprese locali più numerose e prospere. Questo porterebbe ad avere ad territorio culturalmente ed economicamente più ricco ma soprattutto basato su modelli di sviluppo più sani e a favore di tutti.