Insolite analisi (...) aero-politiche

Dal rapporto nr. 1765 dell’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici del 19 maggio 2001 si apprende che l’incidente del velivolo HB-MSH all’aeroporto di Ambrì è stato causato da una attica di volo inadeguata con una virata a sinistra in salita e il conseguente stallo (perdita di velocità). Esito dell’errata manovra: due morti.

Dopo l‘inscenata a favore della riapertura del Centro asilanti, la perdita di punti da parte dell’UDC di Losone è stata causata da una tattica inadeguata con una virata a sinistra in presunta salita e la conseguente perdita di credibilità. Esito dell’errata manovra: parecchi sostenitori con i pugni in tasca e l’amaro in bocca.

Dopo diversi decenni trascorsi nelle file dell‘UDC di Zurigo e riscontrato dopo il „rimpatrio“ come quella locale poco o nulla ha in comune con le linee del partito, sono passato nei ranghi della Lega dei Ticinesi. Dall‘esito delle recenti Federali risulta come il piccolo ma pregiato gruppo guidato dalla geniale Bea Duca, sia diventato con quasi il 15% delle schede il numero due dei più votati a Losone. Alle prossime Comunali un motivo in più per separare definitivamente il grano dalla pula dando la preferenza a coloro che con tenacia e perseveranza si battono per tutelare gli interessi dei residenti.