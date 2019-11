17 novembre, due crocette da spendere bene!

Mancano 48 ore alla chiusura dei seggi e… due elettori su tre non hanno ancora votato per il ballottaggio al Consiglio degli Stati! Da qui l’ultimo appello ai miei concittadini: giovani e meno giovani,siamo tutti chiamati a onorare la democrazia. In tanti paesi la vera scelta degli elettori è sia negata, sia repressa o imbrigliata con metodi poco democratici, sia infine condizionata da propaganda, informazione manipolata, fake news persuasori occulti che non permettono una scelta davvero libera e responsabile.

Non così in Svizzera, dove l’elettore può formarsi un’opinione ed esprimerla in tutta indipendenza. Un privilegio ma anche una responsabilità che da giovane parlamentare voglio esercitare a fondo, per non far parte di coloro che si contentano di lamentarsi per quello che ci arriva d Berna!

La mia scelta, sentite tutte le campane, l’ho fatta: voterò con convinzione il ”ticket” di centro, Filippo Lombardi e Giovanni Merlini. Entrambi hanno dimostrato quel che sanno fare in politica e nella vita. Filippo e Giovanni rappresentano il giusto equilibrio per il compito che li attende al Consiglio deli Stati: far passare la voce di un Ticino che lavora e si fa rispettare, che difende con grinta i propri interessi stringendo le alleanze giuste con gli altri Cantoni grazie alla posizione di centro che costruisce le maggioranze.

Attenti alle ragioni dell’economia innovativa che crea lavoro ma anche ai problemi sociali di chi lavora, sono sensibili alla veraprotezione dell’ambiente e del clima, senza estremismi ideologici. Sono pronti a battersi con competenza per difendere il mercato del lavoro in Ticino, per la formazione dei nostri giovani e per le pensioni dei nostri anziani, contro gli aumenti ingiustificati dei costi della salute e per le infrastrutture di cui abbiamo bisogno.

Ma soprattutto sono pronti a lavorare insieme per un Ticino più forte e rispettato in una Svizzera più prospera e sicura. Per questo voterò convinto il ticket Lombardi-Merlini e raccomando a tutti di farlo. Abbiamo due crocette da mettere sulla scheda: spendiamole bene, siamo ancora in tempo!