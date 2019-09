Senza lavoro o senza parametri

Negli scorsi giorni quasi tutti i media cartacei e video hanno diffuso i nuovi numeri delle persone che, in questo Cantone, ricevono gli aiuti sociali, sono 8324 cittadini.

Tra un paio di settimane, a debita distanza, ci diranno quanti sono gli iscritti agli uffici regionali di collocamento, ovvero di coloro che, ufficialmente, si possono fregiare del titolo di “disoccupati”, come se quelli citati precedentemente almeno in parte non lo fossero. Sono davvero stupito e anche amareggiato che questi trucchi contabili e il fatto che, tra le decine di candidati di destra e di sinistra alle prossime elezioni, solo uno del PPD, Michele Moor, abbia la volontà di farci notare che questi dati non andrebbero mai disgiunti, al contrario andrebbero presentati tutti insieme in modo che il cittadino possa rendersi conto della reale portata del fenomeno. Insomma, una cosa è dire che ci sono 5000 iscritti agli URC e, dopo un po’ di tempo dire che ci sono 8000 persone in assistenza e poi aggiungendo, ma solo una volta all’anno, anche il numero di sottoccupati, che in Ticino sono oltre 17.000.

Io non sono un economista o uno stratega sociale ma se si comunicano i dati tutti insieme il cittadino può capire il problema mentre un’altra è dire le cose a spizzichi e bocconi per addolcire la pillola, ovvero che, in questo cantone, i senza lavoro reali sono oltre 12.400! Chi ha mai letto una cifra simile? Nessuno ma analizzando i numeri frammentari ci si arriva.

Quindi, a meno che non ci piaccia giocare con i termini burocratici e le sigle di comodo, la triste verità è che in questo cantone i disoccupati sono purtroppo l’8,5%, come in tanti altri Paesi della UE e non quel 2,4% del mese di luglio 2019, comunicatoci un mese dopo, come fosse un’altra pagina del libro, che cita il 6,1% di persone in assistenza.

Concludo che la gente ha bisogno di dati comprensibili per capire il problema, dopotutto la matematica insegna che i numeri si sommano e dividono quando sono disposti insieme.