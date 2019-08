Caro Giovanni, ora dai la colpa all'UDC?

Caro Giovanni Merlini, nemmeno io vorrei entrare in merito alla sentenza, che trovo scandalosa e cosi nemmeno a chi o meno gestisce i dossier. Non sono candidato ad ottobre, quindi non "vincolato" alla campagna elettorale, ma lasciami ricordare quando il Consigliere Federale Hans-Rudolf Merz (appartenente al PLR!!!) in un mese di marzo di qualche anno fa disse: «Il segreto bancario non si tocca», poi, qualche mese dopo il CF uscì con la novità di cedere ai voleri del GAFI e dell'OCSE e finì il segreto bancario svizzero.

Forse non ti ricordi bene, ma i partiti di centro come il PLR fecero poco o nulla per salvaguardare la nostra piazza. Anzi, con la complicità di grossi istituti bancari, accelerarono la disintegrazione. Quindi fa specie, caro amico, leggere queste posizioni, quando all'origine di tutto, eravate assenti....

Ora daresti la colpa all'UDC? Che con la Lega dei Ticinesi si batterono contro tutti per non farvi svendere, per una ciotola di riso cantonese, la famosa piazza che tu oggi, coi buoi fuori dalla stalla e già grigliati da anni, goffamente vorresti difendere? (Vedremo poi per l accordo quadro e la disdetta ai bilaterali quanto difenderete la Svizzera).

Difendere cosa Giovanni? Troppo facile dar la colpa agli altri. Te lo dice uno che in piazza a raccogliere firme per questa causa c'è stato!!!!