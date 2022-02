Venerdì il Campidoglio ospiterà la camera ardente di Monica Vitti

ROMA - La camera ardente per Monica Vitti, scomparsa all'età di 90 anni, si terrà in Campidoglio a Roma venerdì 4 febbraio. L'omaggio alla grande attrice sarà possibile dalle 10.00 alle 18.00.

Il Comune di Roma ospiterà quindi il feretro della grande attrice italiana - come è stato fatto per personalità come Gigi Proietti, Raffaella Carrà e molti altri. I funerali sono previsti per sabato 5 febbraio alle 15 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Per diverso tempo si era parlato di un ricovero di Vitti in una clinica svizzera per una malattia degenerativa simile all'Alzheimer, ma era stato lo stesso marito Roberto Russo a precisare che si trovava nella sua casa romana, assistita da lui e da una collaboratrice.