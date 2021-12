Un “Multiverso della follia” aspetta il Dr. Strange

NEW YORK - Il “casino cosmico“ scatenato nel recentissimo “Spider-Man: No Way Home” da un Dr. Strange troppo buono e un Peter Parker troppo zelante non poteva che finire per incasinare tutto l'universo Marvel. Ne è riprova il trailer del nuovo film di Dr.Strange, previsto per maggio 2022, ovvero “Dr. Strange e il multiverso della follia”.

Preparatevi, quindi, a un sacco di stranezze (d'altronde è sempre Strange) ma anche di - almeno - un ritorno abbastanza notevole, ovvero quello di Scarlet Witch/Wanda Maximoff reduce dai fatti racontati in quel bizzarro successo che è stato “Wandavision”.

È quindi confermata la faccenda, già ampiamente anticipata anche in via ufficiale, che i vari telefilm Marvel che si possono vedere su Disney+ avranno ripercussioni importanti su tutto l'arco narrativo dei supereroi sul grande e piccolo schermo.

Tanto che non ci sorprenderebbe poi molto se a un certo punto saltasse fuori pure... Loki?