“WandaVision” non è proprio l'esordio che ci aspettavamo

LOS ANGELES - Che “WandaVision” fosse un progetto e un concept decisamente al di sopra delle righe lo sapevamo. Che lo sarebbe stato così tanto, però, decisamente no.

L'esordio dell'universo Marvel targato Disney, in esclusiva su Disney+, è assolutamente il contrario di quella del grande schermo tutta esplosioni ed effetti speciali.

Protagonisti di questo vero e proprio telefilm, è la coppia di vendicatori Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Abbozzare la trama, partendo dalle prime due puntate disponibili da venerdì 15 gennaio, non è però così semplice.

Ambientato in una sit-com anni '50 in bianco e nero (!) vede l'una alle prese con le ardue mansioni della casalinga e l'altro nei panni dell'impiegato.

Un contesto ben diverso dalle battaglie galattiche a cui i due sono abituati. C'è qualcosa di strano, assolutamente sì e – fra una gag vintage e l'altra – il sospetto che ci sia dietro qualcosa si fa sempre più pressante e con questo il passaggio... al colore.

Già perché la serie traghetterà la coppia in un viaggio nel sogno americano fatto televisione, decennio dopo decennio fino agli anni '90.

Si tratta di un prodotto bizzarro, senza dubbio, che ricorda molto le serie misteriose e i fantathriller un po' “Twin Peaks”, un po' “Plaesantville” e un po' “Ai confini della realtà” in un costante gioco di omaggi e rimandi.

Se da una parte il tutto funziona a meraviglia, dall'altra l'interrogativo resta grande: ma dove vogliono andare a parare? E forse è proprio questo il punto. Di sicuro una tale libertà creativa, partendo da dei supereroi, fa piacere e stimola l'immaginazione. P

Per vederci qualcosa in “vero” stile Marvel, però, ci toccherà aspettare le prossime produzioni.

ll 2021 in serie targate Marvel

Se “WandaVision” vi lascia un po' d'amaro in bocca, non dovrete aspettare molto per “The Falcon and the Winter Soldier”, con gli iconici personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. Con loro, dal 19 marzo su Disney+, torneranno l'azione e gli effetti speciali. Segue a maggio, invece il “Loki” di Tom Hiddleston. Anche qui si andrà facilmente nell'assai bizzarro ma l'azione e il ritmo saranno assolutamente garantiti.