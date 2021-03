«Se la gente vuole credere a Meghan ne ha tutto il diritto. Io continuo a non crederle»

LONDRA - Rimane fermo sulle sue posizioni Piers Morgan, l'ormai ex presentatore di un noto programma mattutino britannico che ha abbandonato la trasmissione e la propria emittente per aver detto di non credere «a una sola parola» di quanto affermato da Meghan in una recente intervista rilasciata a Oprah Winfrey. «Non credo praticamente a nulla di quanto esce dalla sua bocca», ha ribadito il 55enne.

«Lunedì ho detto che non ho creduto a Meghan Markle nella sua intervista con Oprah. Ho avuto tempo per riflettere su questa opinione e tuttora non le credo», ha dichiarato l'ex conduttore di "Good Morning Britain" via Twitter. «Sono felice d'immolarmi per la libertà di parola. Grazie per tutto l'amore e l'odio. Me ne vado a passare più tempo con le mie opinioni», ha aggiunto, condividendo una foto e un motto sul libero pensiero di Winston Churchill.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Intervistato fuori dalla sua abitazioni londinese, Morgan ha quindi reiterato di non credere «a quasi nulla di ciò che esce dalla bocca» della duchessa del Sussex: «Se la gente vuole credere a Meghan Markle, ne ha tutto il diritto», ha affermato come riporta la BBC. «Io penso che il danno che ha provocato alla monarchia britannica e alla regina in un momento in cui il principe Filippo è ricoverato in ospedale sia enorme e francamente spregevole», ha aggiunto.

Il presentatore ha quindi assicurato di aver lasciato la sua ormai ex emittente in termini «amichevoli»: «Ho fatto una bella chiacchierata con ITV e abbiamo concordato di essere in disaccordo», ha fatto sapere. Questo periodo lontano dagli schermi sarà per lui «una temporanea ibernazione» in attesa di nuove opportunità.

Morgan si è licenziato da ITV dopo che l'autorità per le comunicazioni britannica Ofcom ha ricevuto 41'000 reclami per i suoi commenti. Come confermato via Twitter da un redattore di ITV, Meghan in persona ha fatto le sue rimostranze alla tv privata: «La duchessa del Sussex ha presentato un reclamo formale ad ITV lunedì. Si crede sia stato spedito al ceo dell'emittente - ha scritto Chris Ship -. Meghan ha espresso preoccupazione per come le parole di Piers Morgan toccano il tema della salute mentale e cosa possano fare ad altri che meditino il suicidio».

So ... the Duchess of Sussex formally filed a complaint to @ITV on Monday.

It’s thought to have been sent to the broadcaster’s CEO.

Meghan raised concerns about how @piersmorgan’s words affect the issue of mental health and what it might do to others contemplating suicide pic.twitter.com/rA09dOQ4GN — Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2021

Ed è stata proprio l'entrata a gamba tesa del 55enne sui pensieri suicidi della moglie di Harry a scatenare le ire di parte del pubblico. «Da chi sei andata? Che cosa ti hanno risposto? Mi spiace, non credo a una parola di quanto ha detto Meghan Markle. Non le crederei nemmeno se mi leggesse le previsioni del tempo», aveva affermato Morgan lunedì a "Good Morning Britain" commentando quanto confessato a Oprah dalla 39enne, ovvero che aveva chiesto alla Famiglia reale un supporto psicologico professionale e le era stato negato.

La partenza di Morgan ha assestato un discreto colpo ad ITV. Mercoledì, le azioni dell'emittente hanno infatti registrato un calo di oltre il 5% a 118.40 sterline. Il presentatore conduceva "Good Morning Britain" da sei anni.