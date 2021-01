Naomi Campbell sarà a Sanremo

SANREMO - Sarà Naomi Campbell la terza co-conduttrice dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo.

La supermodella britannica è stata scelta così dal direttore artistico e conduttore Amadeus: «Ho visto un servizio su di lei e su ciò che rappresenta al di là della moda e potrà raccontarci ciò che il pubblico non sa e le appartiene, la sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo». Amadeus non ha dubbi sulle qualità della 50enne, che sarà sul palco del Teatro Ariston nel corso della prima serata, quella del 2 marzo: «Vedrete, sarà magnifica».

Accanto al conduttore ci saranno, come già confermato, la cantante Elodie e l'attrice Matilda De Angelis (protagonista tra le altre cose di "Atlas" del ticinese Niccolò Castelli). «In totale mi vedrete al fianco di dieci donne: alcune per una serata, altre per tutta la settimana» si legge su Repubblica.