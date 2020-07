Cosa ci fa Federer sul tetto?

FINALE LIGURE - Il video era diventato virale durante la pandemia. Due ragazzine, vicine di casa, che per ingannare la noia giocano a tennis sui tetti di Finale Ligure, in provincia di Savona. Un simbolo dello sport che non piega la testa, neanche davanti al Covid.

Nelle scorse settimane le due tenniste dilettanti - Vittoria e Carola, 13 e 11 anni - hanno avuto una sorpresa indimenticabile. Durante le riprese di una video-intervista per Barilla, si sono viste comparire alle spalle il loro idolo, nientemeno che Roger Federer.

Il campione basilese si è complimentato con le due fan, e si è concesso una partitella "ad alta quota" con vista sul mare del Ponente ligure. Il video dell'incontro diventerà uno spot mondiale della Barilla.

«Avevo visto il video su YouTube, durante il lockdown, mi era piaciuto moltissimo» ha raccontato King Roger. «Sono contento di essermici potuto cimentare. Il bello del tennis è che si può giocare ovunque. Lontano dagli stadi, dalle folle, è ancora più bello. È stata un'esperienza divertente».

Non è la prima volta, questa estate, che Federer viene avvistato in contesti extra-sportivi. A inizio luglio le riprese per un'altra pubblicità, questa volta nel Luganese, avevano attirato decine di curiosi.

