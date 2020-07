A Carona ciak con Roger Federer

LUGANO - È tra lo stupore di diversi passanti che oggi nel quartiere luganese di Carona è comparso l'amato tennista Roger Federer. Una presenza che sui social è stata subito segnalata da diversi utenti, con tanto di fotografie e video.

Ma cosa ci fa il tennista in Ticino? Si tratta principalmente di una trasferta professionale per le riprese di uno spot della Mercedes. Per l'occasione nel quartiere è anche stata creata una finta panetteria. L'area interessata dalle riprese è stata blindata.

Il pranzo? King Roger e la troupe (si tratta di una sessantina di persone) si sono fermati al Ristorante Posta. Ristorante che oggi - come si legge sul cartello all'ingresso - è «completo». All'esterno del locale non mancano diversi curiosi in attesa nella speranza di poter incontrare il tennista basilese.

Foto tio/20minuti