Il brano dello svizzero Marius Bear scelto per la colonna sonora di "Dangerous Lies"

APPENZELLO - Un colpaccio quello messo a segno dal cantante appenzellese Marius Bear. Il suo brano "Get On Your Feet" è infatti stato scelto come colonna sonora del film "Dangerous Lies" prodotto da Netflix, e disponibile sulla piattaforma da pochi giorni.

«Sono così orgoglioso» ha scritto l'artista 27enne su Instagram ieri sera. Potenzialmente con la sua hit può raggiungere milioni di spettatori, un motivo per cui andarne fieri. Il film infatti è già primo in classifica in Svizzera, e secondo del Regno Unito.

Marius Bear ha registrato il brano con il produttore Chøppersaurus. «Ciò che colpisce è che il testo della canzone si intreccia con la trama del film» ha dichiarato a 20 Minuten Jake Shillingford, della casa produttrice inglese.

"Get On Your Feet" non è ancora presente nelle piattaforme di streaming musicale, ma solo su Youtube, dove in cinque giorni ha già totalizzato più di 25'000 visite.