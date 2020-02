“Brutal” di Camilla Sparksss rinasce remixato: «È sempre una sorpresa sentire come cambiano i pezzi»

LUGANO - Seconda uscita solista di Barbara Lehnoff – una delle due metà dei Peter Kernel – “Brutal” di Camilla Sparksss ha sorpreso e convinto pubblico e critica di tutta Europa. L'album ritorna a quasi un anno dall'uscita originale riveduto e... remixato da artisti nostrani e non.

Come mai la scelta di fare un album di remix?



Diciamo che il progetto è iniziato in maniera abbastanza naturale. Sono stata spesso in tour in questo 2019 e ho avuto l'occasione di incontrare diversi artisti davvero interessanti. Inizialmente l'idea era quella di far uscire qualche remix realizzati da amici, sono partita con Fakear e Rebeka Warrior, poi piano piano se ne sono aggiunti altri.

Con Camilla Sparksss mi ritrovo spesso a suonare in ambiti molto diversi dal punto di vista della musica: a volte nei bar più in stile rock, altre in festival puramente techno. Mi piaceva l’idea di assemblare un album che mettesse insieme tutti questi stili.



Com'è “affidare” un tuo brano a un altro artista?

Per me è facile, lo faccio con entusiasmo e soprattutto con tantissima curiosità. Non vedo l'ora di sentire come lo trasformerà! E, devo dire, sono sempre stupita dal risultato. Mi piace molto vedere come, usando i miei suoni e la mia voce poi nascano atmosfere totalmente differenti. È davvero bello.

Quale dei pezzi ti ha più sorpreso?



Credo “She’s A Dream Tam Bor Remix”, mi ha sorpreso perché lui è l’unico che ha aggiunto anche una sua linea vocale. E questo mi è piaciuto molto!

Secondo te qual è la ricetta per fare un remix perfetto?



Distinguere cosa ti colpisce di più, cosa caratterizza di più il brano originale e farlo diventare tuo. Trasformarlo.