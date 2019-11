Aaron Carter: «Quei giorni in cui mi compravo lo Xanax per la strada»

LOS ANGELES - Ex star-bambina e ora adulto tribolato, sembrano non finire mai le vicissitudini di Aaron Carter il fratello minore di un'altra pop-star, il cantante dei Backstreet Boys Nick Carter.

Affetto da diverse patologie mentali, Carter ha ammesso durante un'intervista per il programma su YouTube "E! True Hollywood Story" ha ammesso di avere una lungo percorso alle spalle di dipendenza da farmaci.

«Ho iniziato a comprare lo Xanax per strada, dagli spacciatori», ricorda il 32enne, «non so nemmeno perché l'ho fatto, non sapevo nemmeno che farmaco fosse e a cosa servisse».

E non lo prendeva da solo: «A volte lo mischiavo con Oxycodones», un cocktail potenzialmente legale, come confermato da un medico intervistato dalla trasmissio alla quale Carter ha fatto eco: «Vorrei potervi dire che non ho mai fatto la roulette russa, ma in fin dei conti l'ho fatto. Quei farmaci possono ammazzarti».