Aaron Carter: «Sto benissimo», e si fa un tatuaggione sulla faccia

LOS ANGELES - Prima l'ammissione in diretta tv di soffrire di gravi patologie mentale (schizofrenia e disturbo della personalità), poi l'ordinanza restrittiva nei suoi confronti da parte del fratello Nick Carter (sì, quello dei Backstreet Boys) perché «ha minacciato di morte mia moglie incinta».

L'ex baby-popstar Aaron Carter (31 anni) ha voluto smentire le voci e le preoccupazioni riguardanti la sua salute mentale con un post social che lo vede con un... enorme tatuaggio sul volto: «Sto benissimo, sono il più grande nella musica di oggi. Guardatemi #inarrestabile», ha urlato su Instagram pubblicando diversi scatti dell'importante opera d'inchiostro sul volto.

«Non ho bisogno di essere giudicato per ogni cosa che faccio, lasciatemi in pace e pentitevi. Prenderò tutte le precauzioni necessarie per proteggermi, mi trasferirò dove nessuno mi conosce! Non mi troverete più», ha cinguettato aggiungendo #mimancalamiamamma.

Il tatuaggio in questione rappresenta una donna, che si tratti proprio della madre?