Angelina Jolie: «Alla fine della storia con Brad mi sono sentita piccola, insignificante»

ROMA - Un’Angelina Jolie che non ti aspetti. Tolte le vesti di donna algida alla quale ci ha abituati, l’attrice si è mostrata in tutta la sua umanità parlando della fine del suo matrimonio con Brad Pitt, annunciato nel settembre del 2016. In un’intervista rilasciata a Madame Figaro la 44enne ha ammesso: «Credo di essermi persa, durante l’ultimo periodo del nostro rapporto e subito dopo la fine».

L’attrice è in Europa per presentare il suo ultimo film, Maleficent - Signora del Male, ma per quanto riguarda il suo futuro non ha certezze. «Non so cosa il destino abbia in serbo per me. Sono consapevole di essere in un periodo di transizione, come un ritorno a casa, un ritorno a me stessa, devo ritrovarmi. Non mi riconoscevo più, è stato un momento complicato, mi sentivo piccola, insignificante. Non era ovvio. Penso che dall’esterno non si sia visto».

Sono parole profonde, di dolore, quelle di Angelina, nelle quali però si intravede una luce, una speranza. «Ho provato una tristezza profonda e reale, mi sono sentita ferita. Ma è stato importante confrontarmi con questa umiltà e insignificanza in cui mi sentivo. Ho avuto anche dei problemi di salute… Tutto questo ti segna e ti ricorda che hai la fortuna di essere vivo».

Il messaggio è chiaro, e da mamma la Jolie non può che trovare coraggio dai suoi bambini: «Tutto questo è umano, una lezione da trasmettere ai miei figli, la possibilità di rinascere, rinnovarsi, di tornare a sentire la gioia. Io devo riscoprire la gioia».

keystone-sda.ch/ (Ettore Ferrari)