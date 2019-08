Meghan Markle farà anche la stilista (ma a fin di bene)

LONDRA - Ex-attrice poi reale, attivista & filantropa, caporedattrice per un numero di Vogue: il curriculum vitae di Meghan Markle è scintillante e notevolissimo (e come potrebbe essere altrimenti). A questa corona (sic), però, la Duchessa del Sussex potrebbe aggiungere un altro gioiello: la designer di abiti per un marchio famoso.

Come confermato sulle pagine del numero di settembre di Vogue (sì, proprio quello che ha co-diretto) Meghan ha confermato che collaborerà con la sua amica e stilista Misha Nonoo. L'idea di fondo è rivedere gli abiti da lavoro femminili in una collezione speciale.

La linea verrà presentata a settembre e i ricavi andranno a sostenere l'associazione Smart Works, di cui è direttrice, e che aiuta le donne a trovare lavoro, mettendo mano anche al loro guardaroba per colloqui e lavoro d'ufficio.

«Abbiamo abiti e scarpe di tutte le taglie e i colori in ufficio», ha rivelato Meghan, «spesso non vanno troppo bene gli uni con gli altri e il risultato potrebbe essere migliore. Per questo ho pensato di coinvolgere le case di moda per creare questa collezione - che comprenderà capi e combinazioni più classiche - ho sentito Marks & Spencer, John Lewis & Partners, il marchio Jigsaw e Mischa Nonoo».