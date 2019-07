Le 15 donne di Meghan Markle

LONDRA - Meghan Markle debutta come 'direttrice ospite' per il Vogue Uk di settembre, il più importante dell'anno per le riviste di moda.

Meghan ha però rinunciato a comparire in copertina, offrendo piuttosto il proscenio a 15 altre donne esaltate come "fonte d'ispirazione" in giro per il mondo: da Greta Thunberg, l'ambientalista teenager svedese che si batte contro i cambiamenti climatici, a Jacinda Ardern, primo ministro-mamma della Nuova Zelanda e leader laburista messasi in evidenza a livello planetario per la reazione alla recente strage terroristica anti-islamica di Christchurch.

Il numero della rivista, annuncia la casa reale britannica, sarà un omaggio alla 'Forze del Cambiamento' (Forces For Changes). Meghan, che a maggio ha dato alla luce il primo figlio, Archie, aveva avuto l'offerta d'una copertina per sé, ma ha ritenuto che sarebbe «stata una spacconata» e ha preferito riservarla ad altre donne-simbolo, secondo quanto ha raccontato il direttore Edward Enningful. Donne disposte «a rompere le barriere senza paura», ha sottolineato Buckingham Palace in una nota. «Spero che i lettori si sentano ispirati, come me, da queste figure», ha poi fatto sapere la stessa duchessa.

L'edizione speciale include tra l'altro una conversazione fra Meghan e l'ex first lady americana Michelle Obama. Le protagoniste della copertina, con Greta e la Arden, sono invece le attrici Jane Fonda, Salma Hayek, Laverne Cox, Jameela Jamil, Yara Shahidi e Gemma Chan; le modelle Christy Turlington Burns, Adwoa Aboah e Adut Akech; la pugile Ramla Ali, l'attivista per le diversità Sinead Burke, l'etoile Francesca Hayward e la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie.

Il numero a cura di Meghan Markle ha comunque suscitato una certa mole di polemiche nel Regno Unito, da parte di chi trova che la scelta di figure femminili sia orientata troppo a sinistra e ricorda alla duchessa che nessun membro della Famiglia reale deve manifestare i propri pensieri politici.