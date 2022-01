Paris Hilton in cucina? Un flop

LOS ANGELES - La serie Tv auto-ironica ambientata nella cucina di Paris Hilton non avrà una seconda stagione.

I sei episodi in cui la showgirl mostra in compagnia di altri vip come preparare alcune ricette decisamente... particolari (tra cui i marshmallow al microonde, ad esempio) non è stata molto apprezzata, né dalla critica, né dal pubblico, né dal team di tio/20 minuti (qui la nostra recensione).

Come riportato da Deadline, Netflix ha perciò deciso di non rinnovare “In cucina con Paris” per una seconda stagione... per la gioia degli amanti del buon cibo.