Ed Sheeran positivo al Covid-19

LONDRA - L'ondata di infezioni da Covid nel Regno Unito non risparmia nemmeno le celebrità: il cantante e musicista Ed Sheeran, infatti, è risultato positivo al coronavirus.

La popstar ha comunicato oggi la positività a un tampone, assicurando però i fan di non avere sintomi significativi e di essere pronto a proseguire il suo programma d'interviste e di esibizioni nei prossimi giorni, seppur da casa. «Purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora sono in autoisolamento, seguendo le linee guida del Governo», ha scritto la star su Instagram.

«Non potrò proseguire con i miei impegni dal vivo, ma farò il maggior numero possibile d'intervista ed esibizioni da casa, mi scuso con chiunque io possa aver deluso, state al sicuro», ha concluso il 30enne.

La positività al virus, comunque, non incide su eventuali concerti: il musicista ha diverse date in programma nel Regno Unito e in Europa, ma non prima di aprile 2022.

Ed Sheeran, lo ricordiamo, è tra i musicisti pIù popolari al mondo, con circa 150 milioni di dischi venduti.